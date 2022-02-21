Такие показатели будут достигнуты за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов, пояснил сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова ведется активная работа по расширению маршрутной сети международного аэропорта.

При взаимодействии регионального правительства, министерства транспорта и связи республики и руководства аэропорта достигнута договоренность об открытии в 2022 году субсидированных рейсов из Грозного в Уфу, Казань, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой и Волгоград.

Эти рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр", которая увеличила число маршрутов из чеченской столицы с двух в 2019 году до девяти в 2021 году. По предварительной договоренности с администрацией АО "Вайнахавиа", планирует увеличить их до 13.

"С 23 марта открываются ежедневные рейсы из Грозного в Москву (Домодедово) авиакомпании S7. Таким образом, из Грозного будут выполняться ежедневные рейсы во все три аэропорта Москвы (Внуково — ЮТэйр, Шереметьево — Аэрофлот и Домодедово — S7)", — пояснил собеседник агентства.

По международным направлениям в этом году планируется увеличение количества рейсов в Джидду (Саудовская Аравия).

Кроме того, по словам сотрудника компании, руководство аэропорта договорилось с авиакомпанией "Северсталь" о совершении 26 марта чартерного рейса по маршруту "Грозный — Череповец — Грозный" с перспективой перехода его в регулярный.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" (Грозный, Чечня) в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.