«Xanadu Makadi Bay станет третьим отелем, работающим под брендом Xanadu. Отели Xanadu Resort в Белеке и Xanadu Island в Бодруме хорошо известны на российском рынке и давно пользуются популярностью у российских туристов. Высокие стандарты сервиса, принятые в сети OTI Hotels&Resorts будут поддерживаться и в новом отеле в Египте. Сейчас специально приехавшие из Турции специалисты проводят тренинги для сотрудников нового отеля», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора Coral Travel, который получил эксклюзивные права на продажу номеров в отеле на российском рынке.

Xanadu Madaki Bay расположен на берегу Красного моря, имеет большую зеленую территорию и собственный песчаный пляж. В отеле 815 номеров различного уровня, в том числе коттеджи и виллы, несколько баров, ресторанов, SPA-центр. Как и во всех отелях Xanadu, в египетском отеле особое внимание уделяется детям. Детский Fancyland занимает огромную площадь, а Sun Family Club, авторский детский клуб туроператора Coral Travel с российскими педагогами, уже готовит познавательные мероприятия. Концепция High Class all inclusive предоставляет сервис 24 часа в сутки.

«Xanadu Makadi Bay начнет работу в апреле, продажа туров с размещением в новом отеле уже открыта. Стоимость турпакетов начинается от 73 тыс. рублей на человека, включая перелет, трансфер, размещение в отеле с системой питания High Class all inclusive и страховку», — сообщили в Coral Travel.

Сеть OTI Hotels & Resorts International входит в турецкую группу OTI Holding, она насчитывает 22 отеля, из которых 17 в Турции, 4 в Египте и один — во Вьетнаме. Хлдингу также принадлежат принимающая компания Odeon Tours в Турции, туроператоры Coral Travel и Sunmar, авиакомпания Royal Flight.