"С 1 марта въезд в Израиль будет упрощен для туристов всех возрастов, не зависимо от статуса их вакцинации. Теперь для въезда потребуется сдать два ПЦР-теста: один перед вылетом и еще один по прибытии в Израиль", — сказал он.

Как отметил Шкляр, решение было принято по инициативе министра туризма Израиля Йоэля (Константина) Развозова на встрече с главой Минздрава и премьер-министром страны Нафтали Бенетом.

Издание Times of Israel сообщает, что в стране наблюдается постепенное сокращение числа заболевших коронавирусом. При этом премьер-министр Израиля пояснил, что "в случае появления нового штамма власти будут реагировать оперативно".

С 9 января россияне могут въезжать в Израиль с прививкой "Спутник V" или повторной прививкой (бустером) "Спутник Лайт", сделанной не ранее, чем за шесть месяцев, и не позднее, чем за 14 дней до поездки.