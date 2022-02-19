«В рамках соглашения перед руководством региона и корпорацией «Туризм.РФ» ставится амбициозная задача – построить на Кубани за счет средств инвесторов комплексные всесезонные курорты мирового уровня и развивать новые виды туризма. В горизонте шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тыс. новых номеров. Наиболее яркими проектами являются центр экологического, гастрономического, исторического туризма в Абрау-Дюрсо или «Долина Васта» – огромный новый горнолыжный туристический курорт, также большая территория в станице Благовещенской в Анапе. Ожидаем, что за счет реализации проектов ежегодный туристический поток в регион увеличится на 5 миллионов человек, а в субъекте появятся тысячи новых рабочих мест», – цитирует пресс-служба зампреда правительства.

По словам Чернышенко, инструменты, которые есть в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», позволяют бизнесу обеспечить беспрецедентно короткий срок окупаемости их проектов. В ближайшее время начнётся строительство в том числе объектов индустрии развлечений, аквакомплексов, оздоровительных центров. Будут реконструированы набережные, благоустроены прилегающие территории.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион планирует к 2030 году ежегодно принимать до 22 миллионов отдыхающих.

«Соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» будет ещё одним инструментом, который позволит нам увеличить число возвратных туристов. В крае сегодня достаточно активно развиваются гастрономический туризм, сельский, познавательный, винный. Появились зимние пляжи. Около 40% отдыхающих в прошлом году приезжали в межсезонье. В прошлом году инвестиционный портфель отрасли вырос в три с половиной раза и достиг 108 млрд рублей», – добавил глава региона.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский напомнил, что в Сочи в год отдыхают около 7 миллионов туристов и курорт уже давно ушел от фактора сезонности.

В ближайшее время корпорация «Туризм.РФ» планирует подписать ещё ряд соглашений с регионами. По некоторым проектам строительство начнется в этом году.