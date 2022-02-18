"С 21 февраля в Татарстане ослабляются коронавирусные ограничения. Отменяется предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе: в общественном транспорте; в торговых центрах; в заведениях общественного питания", — говорится в сообщении.

Там сказано, что объекты розничной торговли снова могут работать ночью.

Со ссылкой на оперштаб говорится, что это связано с особенностями течения заболевания штаммом омикроном.

Ранее сообщалось, что систему QR-кодов отменяют также в Удмуртии, Кировской области и Башкирии.