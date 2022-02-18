"Запланировано более 100 культурно-массовых мероприятий, и пройдут они в различных городах и сельских поселениях. Главные торжества намечено провести 4 июня на стадионе имени Дьякова в Сунже", — сказала Льянова.

В программу мероприятий вошли выставки фотоматериалов, фестивали, праздничные программы и конкурсы мастеров живописи и прикладного искусства, экспозиции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, детского творчества, национальных костюмов, в том числе передвижные в различных домах культуры региона, а также творческие вечера. Кроме того, запланированы выездные выставочные мероприятия в российских музеях в течение года.

В 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года Верховный Совет России принял закон "Об образовании Ингушской Республики в составе РФ". Ранее Ингушетия обладала своей автономией и в 1924-1934 годах существовала как Ингушская автономная область со столицей во Владикавказе.