"С 18 марта по 11 апреля на курорте будут действовать несколько акций, позволяющих сэкономить на отдыхе до 40%. В рамках программы "Яркие весенние каникулы" отельеры предлагают детям до 12 лет бесплатное проживание на базе завтраков, а в рамках акции туристического кешбэка можно будет вернуть до 20 000 рублей из стоимости отдыха", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.

Там отметили, что забронировать размещение можно в отелях 4* и 5*, апартаментах, как на Поляне 540, так и на Поляне 960. Также в программу включено 10 бесплатных развлечений – подъем по канатной дороге на панорамную площадку с видом на Кавказские горы, интерактивные экскурсии, тренировка с горнолыжным инструктором, беговые тренировки, посещение хаски-центра и многое другое.

По словам директора по стратегическому развитию курорта Ольги Филипенковой, подобные сезонные акции заметно увеличивают интерес к отдыху в горах и способствуют появлению возвратных туристов.

"Доступные цены позволяет распробовать все возможности горных курортов. Кроме того, на высокогорных уровнях курорта еще продолжается горнолыжный сезон, а на уровне Поляна 540 погода уже по-настоящему весенняя и теплая. Все наши предложения сформированы таким образом, чтобы, семейная аудитория смогла почувствовать разные сезоны в горах", — сказала она.

В пресс-службе курорта также добавили, что в рамках программы гости курорта получат дополнительно купонную книгу со скидками до 50% на ски-пассы, посещение горных бань, аквапарка и другие развлечения.