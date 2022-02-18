"С 11 марта запускаем туристические поезда из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге. Два туристических "Байкальских экспресса" будут курсировать по круговым маршрутам выходного дня, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье: поезд № 928 Иркутск — Слюдянка — Байкал — Иркутск, поезд № 929 Улан-Удэ — Слюдянка — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ", — говорится в сообщении.



Компания сообщает, что туристы совершат экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, увидят ее уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также успеют насладиться природой Байкала.

Поезда будут отправляться по пятницам, 11, 18 и 25 марта (в 20:00 – из Иркутска и в 22:26 – из Улан-Удэ, время местное), и возвращаться обратно по воскресеньям.

"Далее будет изучен спрос и отзывы пассажиров о поездах и рассмотрена возможность их продления", — сообщается в пресс-релизе.

Поездка пройдет в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены оборудованием с сенсорными датчиками для бесконтактной подачи воды и сушки рук. В пути будет работать вагон-ресторан, где можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты, а также попробовать блюда байкальской кухни.

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – это часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства начала XX века, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья. Она проходит от города Слюдянка до поселка Байкал по южной части Олхинского плато. На историческом участке КБЖД сохранилось 39 тоннелей, 17 отдельно стоящих галерей, около 280 подпорных стенок и укреплений различного назначения, порядка 470 водопропускных сооружений: мостов, виадуков, труб.