Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 по 15 февраля Дом Л.Н. Толстого и Флигель Кузминских были закрыты для посещения. Также для посетителей закрывался музей на исторической железнодорожной станции Козлова Засека.

Посетителям на этот период был доступен только экскурсионный маршрут по заповеднику "Традиции русской усадьбы". В этот же период заповедник был открыт для самостоятельного осмотра. Свою работу продолжала и конюшня.

При этом в пресс-службе уточнили, что самостоятельное посещение мемориальных зданий по-прежнему невозможно.

"Посещение музея и его филиалов возможно только при предоставлении QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода. Наличие QR-кода будет проверяться при покупке билетов в кассах музея или терминале у входа. Наличие QR-кода, а также документа, удостоверяющего личность, необходимо для посетителей старше 18 лет. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода", — подчеркивается в сообщении.

Музей также сообщил о графике работы с 21 по 24 февраля.

Так, 21 и 23 февраля мемориальные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся. В эти дни можно будет самостоятельно осмотреть центральную часть заповедника.

22 февраля музей будет работать по сокращенному графику, также это санитарный день в Доме Толстого.

24 февраля объявлен санитарный день во Флигеле Кузминских.

С 25 февраля музей будет работать в соответствии с обычным графиком. В первой половине дня будут проводиться экскурсии по маршруту "Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских", далее начинаются экскурсии по маршруту "Заповедник — Дом Толстого" (без посещения Флигеля Кузминских).

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.