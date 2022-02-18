"Мы знаем от наших партнеров, что процесс послабления ограничений сейчас идет во многих странах. И, скорее всего, в течение марта, к 1 апреля, и другие страны могут разрешить въезд по ПЦР-тесту. Это реальная альтернативная возможность для тех, кто привит вакциной, не одобренной Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств (EMA)", — сказал он.

Как напомнил эксперт, в настоящее время российским туристам разрешен въезд более чем в 80 стран. Однако не везде действуют лояльные правила въезда, поэтому туристы рассчитывают как на послабление ограничений, так и на открытие новых стран и увеличение числа рейсов.

На этой неделе Австрия, Латвия и Литва объявили о частичной отмене ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе российских. При наличии визы в эти страны можно будет въезжать без сертификата о прививке с ПЦР- или антиген-тестом. Также отменил все ограничения на въезд Бахрейн. Ранее сообщалось, что Норвегия с 12 февраля сняла все ограничения на въезд российских туристов. С 11 февраля карантин для въезжающих отменила Великобритания.