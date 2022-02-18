"Авиасообщение между РФ и Австрией восстановлено в довольно-таки большом объеме. Это популярное направление экскурсионного и горнолыжного отдыха, тем более что российским туристам удастся захватить часть лыжного сезона в марте. Поэтому есть все основания для восстановления турпотока, который постепенно приблизится к допандемийным цифрам", — сказал он.

Как отметил Горин, в настоящее время рейсы в Австрию выполняют три авиакомпании: Austrian Airlines (ежедневно в Вену), S7 Airlines (два раза в неделю в Вену) и "Аэрофлот" (ежедневно в Вену).

"Перевозка в турпакете – это 50-70% стоимости тура. Сейчас средний чек на рейсы Москва – Вена – Москва 16-18 тыс. рублей – это как раз те цены, даже с учетом валютных колебаний, которые были до пандемии коронавируса. А стоимость перелета в страны, где очень лимитирована перевозка, сильно завышена", — пояснил он.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что с учетом отмены ограничений на въезд россиян в Австрию может понадобиться расширение авиаперевозки: увеличение квот или как с Кипром – снятие всех ограничений на авиасообщение. Но для этого нужно решение опершатаба.

Кроме того, по словам Горина, у туроператоров появится возможность полноценно запустить в продажу комбинированные туры Австрия плюс Венгрия, которые до пандемии коронавируса также пользовались спросом. Венгрия с лета принимает россиян с прививкой российскими вакцинами или ПЦР-тестом.

С 22 февраля Австрия разрешит въезд российским гражданам со справкой о перенесенном коронавирусе с портала госуслуг, ПЦР- или экспресс-тестом, сделанным за 72 часа или за 24 часа до поездки соответственно. Австрия предоставляет возможность оформить туристическую шенгенскую визу.