"Туризм для Псковской области – одно из приоритетных направлений развития экономики. В прошлом году регион посетили почти 400 тысяч туристов – это почти в 1,5 раза больше 2020 года и близко к максимальному доковидному значению в 2019 году, когда область приняла 429 тысяч туристов. Кроме того, у псковского международного аэропорта есть потенциал для запуска чартерных программ на курорты Турции и Египта", — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе туроператора, соглашение о сотрудничестве, подписанное между Ведерниковым и гендиректором компании Тарасом Демурой, предусматривает совместную работу по продвижению туристских возможностей региона, созданию новых проектов и межрегиональных маршрутов, в которые будут включены туристские объекты Псковской области, что в конечном итоге будет способствовать росту туристского потока.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

"Кроме того, опыт TUI Россия позволит адаптировать существующие маршруты под международные стандарты и расширить коммуникацию региональной туриндустрии с федеральными и международными представителями туристского сообщества", — сообщает пресс-служба туроператора.

Выступая на церемонии подписания, Демура напомнил, что туроператор при поддержке Ростуризма запускает чартеры в регионы России, где до этого не было значимого потока туристов.

"Сегодня у нас появляется возможность прорабатывать на таком же высоком уровне туристический потенциал Псковской области, создавать площадки, где могут эффективно взаимодействовать органы федеральной и региональной власти, туроператоры, отельеры, транспортные компании. Благодаря такому симбиозу успешно запускаются чартерные программы по всей России – от Дальнего Востока до Калининграда, и Псковская область может стать жемчужиной в ожерелье направлений, которые мы развиваем", — подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Демура также отметил, что успех чартерной программы в регион всегда зависит от активности и вовлеченности его главы и поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку инициатив туроператора.