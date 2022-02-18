"Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять", — сказал губернатор Василий Орлов.

По оценкам специалистов, озвученных на заседании штаба, в ближайшее время заболеваемость будет снижаться.

Как сообщалось, система QR-кодов для предупреждения распространения COVID-19 была введена в столице Приамурья в середине октября прошлого года, а затем и в других муниципалитетах региона.