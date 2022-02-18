"Родственники обещали, что он придет с повинной. Однако активных действий со стороны Бостанова пока нет", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

Как сообщалось, 16 февраля группа жителей Москвы на автомобиле ехала из аэропорта Минвод в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии. Во время остановки по дороге к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов. Пострадавший скончался по пути больницу.

В отношении жителя КЧР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве объявлен в федеральный розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства жителя Москвы и поручил руководителю следственного управления СКР по КЧР Щепкину доложить о проводимом комплексе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.