Текст закона опубликован в пятницу в официальной печати.

Закон определяет принципы госрегулирования сферы туризма, механизмы регулирования туристической сферы, источники финансирования сферы туризма и др. вопросы.

В целом, закон состоит из 22 статей.

Для обеспечения внедрения закона Госагентству по туризму поручено в течение трех месяцев по согласованию с Центральным банком утвердить минимальные требования по страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов; утвердить критерии присвоения звезд гостиницам и отелям.

Кроме этого, в функции Агентства входит ведение Реестра туризма.