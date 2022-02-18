"Как сообщил глава ассоциации турецких турагентств (TURSAB) Кемаль Эртем, турецкие путешественники перестали ездить в популярные прежде города России и Украины. С начала года порядка 7 тыс. туристов побывали в Москве, Киеве и Львове, в феврале продаж по этим направлениям не было вообще. Все туры, запланированные до 15 марта, отменены либо перенесены", — пишет издание.

Портал напоминает, что турецкий турпоток на Украину не остановился даже во время пандемии, но новости о возможной войне отпугивают туристов.

"Раньше туры на Украину предлагались круглый год, даже летом. Направление было популярно, так как гражданам Турции для поездки не нужна виза", — цитирует портал Эртема.

Один из турецких туроператоров сообщил, что в прошлом году в январе-феврале отправил в обе страны порядка 200 человек, в этом году их число сократилось до 50-75.

"Владельцы отелей в провинции Анталья также обеспокоены последствиями напряженности между Россией и Украиной. Около 4 млн россиян и 1 млн украинцев отдыхают в регионе, в прошлом году благодаря росту турпотока из двух стран Анталья приняла на 164% больше иностранных туристов. Если конфликт будет обостряться, он может создать проблемы для туристического бизнеса курорта", — цитирует издание главу Торгово-промышленной палаты Антальи Давута Четина.