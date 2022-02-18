"Сегодня на озере Байкал введена в эксплуатацию ледовая переправа "Куркут — Иркутская губа", соединившая остров Ольхон с материком. Ее протяженность — 11,8 км", — говорится в сообщении.

Толщина льда на переправе составляет от 47 до 50 см. Оборудовано две полосы, ширина каждой — 20 м, разрыв между ними — 10 м. Выезжать на ледовую трассу разрешено транспорту массой не более 4 т. Движение по ней круглосуточное со скоростью 10 км/ч.

Отмечается, что проверка безопасной эксплуатации ледовой дороги, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно.

Ранее сообщалось, что в этом году ледовую переправу на Ольхон открывают позже срока из-за теплой зимы и лунок байкальской нерпы.

В прошлом году она действовала с 10 февраля до 26 марта, зимой 2020 года — с 11 февраля по 20 марта.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, и ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.