Как сообщается на сайте парламента Грузии, в четверг парламент ратифицировал соглашение об этом кредите.

АБР одобрил выделение данных средств Грузии в ноябре 2021 года.

На кредит АБР построят до 20 детских садов. Планируется также строительство спортивных комплексов и туристической инфраструктуры. В Тбилиси проект реализуется Тбилисским фондом развития, а в других муниципалитетах — Фондом муниципального развития.

Кредит рассчитан на 26 лет, 11 из которых будут льготными.

Уже подготовлены технико-экономические обоснования большинства проектов, которые будут осуществлены. Срок завершения проектов — 30 декабря 2027 года.