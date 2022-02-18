"Очередной этап программы кешбэка, стартовавшего 18 января, туроператоры оценивают как большое подспорье в низкий сезон. Особенно высоким спрос был в первые две недели после старта программы – туроператоры продавали до 50% внутреннего турпродукта в рамках акции кешбэка, сейчас – порядка 20%", — рассказала она.

По данным Ростуризма, за первые две недели текущей распродажи туров с кешбэком их приобрели около 200 тыс. туристов на 5 млрд рублей, сумма возвращенного кешбэка составила почти 1 млрд рублей. Эта динамика – вдвое выше, чем во время предыдущих этапов программы. В ведомстве выражали опасения, что выделенных на весенний этап акции средств может не хватить для всех желающих отправиться в путешествие.

"Всплеск продаж на старте может быть связан с тем, что туристы в ожидании начала акции не бронировали запланированный отдых. Сейчас спрос меньше, чем во время аналогичной распродажи весной 2021 года. Но она началась на два месяца позже, 18 марта, когда в принципе выше спрос на отдых, тем более в прошлом году можно было бронировать туры на лето. Текущая акция началась в январе, люди еще не отошли от новогодних праздников, а покупать туры можно только до конца мая", — добавила Тюрина.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что цель программы кешбэка – повышение спроса на отдых в низкий сезон, поэтому в ее рамках можно покупать туры на зиму и весну-осень. По словам Тюриной, акция действительно помогает выравнивать спрос на многих направлениях, где летом не хватает объектов размещения, например, на Алтае и Байкале.

"Часть туроператоров считают, что спрос в рамках программы ниже, чем год назад из-за постепенного открытия для туристов все большего числа зарубежных стран. В то же время, влияние этого фактора не так велико, как можно было бы ожидать: спрос на российские курорты остается высоким, несмотря на то, что открыты такие массовые пляжные направления как Турция и Египет. Кроме того, по оценкам экспертов, внутреннему рынку не нужен ажиотажный спрос. Как показал прошлый год, это приводит к росту цен и снижению уровня сервиса", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Наибольшим спросом в рамках программы, по данным РСТ, пользуются экскурсионные туры, Краснодарский край, Крым и Подмосковье. На курортах наиболее востребованы крупные отели с хорошей инфраструктурой, спа и бассейнами. По данным сервиса бронирования Ostrovok.ru, средний чек на размещение в отелях в рамках программы на 7% выше, чем год назад и составляет почти 20 тыс. рублей за четыре ночи.

Очередная распродажа путешествий по России с кешбэком началась 18 января и продлится до 12 апреля. В акции участвуют более 660 туроператоров и более 3,3 тыс. объектов размещения из всех регионов России. Отправиться в поездки можно до 30 апреля, а в речные круизы – до 31 мая. По условиям программы кешбэк составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей.