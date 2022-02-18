Еще шесть линий метро будут работать только в утренний и вечерний час пик. В полной мере в Париже в пятницу сохранят работу только две линии метрополитена, по которым двигаются поезда в автоматизированном формате.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французов по возможности отказаться от общественного транспорта и перейти на дистанционную работу ввиду забастовки сотрудников общественного транспорта столицы.

"Мы призываем компании максимально перевести сотрудников на удаленный режим", — написал Джебарри в твиттере.

Сотрудники компании RATP проводят забастовку, чтобы выразить недовольство условиями труда, в частности они требуют повышения заработной платы.