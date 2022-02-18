"С 20 февраля все пассажиры, прибывающие в Бахрейн, независимо от статуса вакцинации, освобождаются от необходимости прохождения ПЦР-тестирования и карантина", — говорится в сообщении.

В настоящее время для непривитых путешественников в возрасте от 12 лет действует десятидневный карантин. Также всем туристам с 6 лет необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать один ПЦР-тест сразу по прибытии в Бахрейн. Стоимость тестирования составляет около $32. После сдачи теста в аэропорту вакцинированные туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в номерах до получения результата.

В стране признаны две российские вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

В сообщении говорится, что с 20 февраля россиянам потребуется только отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке с QR-кодом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.

При этом российским туристам, вылетающим из РФ в Бахрейн на рейсах Gulf Air, вообще не нужны какие-либо медицинские документы. Авиакомпания выполняет рейсы в Манаму из московского аэропорта "Домодедово" 3 раза в неделю.