"Составлено 711 протоколов об экологических правонарушениях, из них в отношении физических лиц — 607 протоколов, должностных лиц — 19, юридических лиц — 85. Общая сумма наложенных штрафов составила более 24 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы нацпарка совместно с сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии в пожароопасный период провели 130 профилактических рейдов.

Пресс-служба также сообщает о рекордном количестве посетителей национального парка "Лосиный остров" в 2021 году.

"В 2021 году на экскурсиях по экологическим маршрутам и на мастер-классах Лосиного острова в составе организованных групп побывали более 125 тысяч человек, это рекордный показатель в истории нацпарка", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в 2020 году в условиях жестких ограничений в период пандемии число посетителей нацпарка составляло почти вдвое меньше — 64 тысяч человек.

"Наша задача — развивать экологический туризм, делать отдых в Лосином острове комфортным и притягательным. При очень бережном отношении к природе мы формируем для наших посетителей уникальные предложения. Прокладываем новые экотропы, обновляем экспозиции, постоянно совершенствуемся и внедряем интересные программы", — отметил директор национального парка "Лосиный остров" Рустам Якубов.

В 2021 году в нацпарке месте бывших промышленных и технических площадок на территории Москвы высажено более 4,5 тысяч деревьев, а также отремонтирована часть дорожно-тропиночной сети и прогулочных маршрутов. Помимо этого, в национальном парке "Лосиный остров" выполнен ряд научно-исследовательских работ, важнейшая из них — по скрининговой оценке клинического статуса пятнистых оленей.