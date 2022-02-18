Это соответствует показателю за январь допандемийного 2019 года, следует из данных Росавиации. В сравнении с январем 2021 года перевозки через "Домодедово" выросли на 26%.

На внутренних линиях обслужено 1,38 млн человек (+6% г/г), самый большой прирост трафика зафиксирован на рейсах в Улан-Удэ, Ижевск, Саратов, Барнаул и Новосибирск. На международных линиях перевезено 460 тыс. (рост в 3 раза г/г), наибольшей популярностью пользовались Дубай, Ташкент, Анталья, Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Как сообщалось, пассажиропоток "Шереметьево" в январе составил 2,5 млн человек (статистика аэропорта включает детей до двух лет): это на 85% больше, чем в январе-2021, и на 31% меньше относительно января-2019. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings.