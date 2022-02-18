"В ближайшие недели в Австрии, а значит, и в Тироле будут в значительной степени сняты ограничения, вызванные COVID-19. Так, с 22 февраля правила въезда в Австрию смягчатся: в качестве основного правила въезда будет применяться общее правило 3G (привит, переболел, протестирован). За исключением въезда из стран с высоким уровнем заболевания. Но такие страны в настоящий момент официально не названы", — говорится в сообщении.

Таким образом, российские туристы смогут въехать со справкой о перенесенном коронавирусе, ПЦР- или экспресс-тестом, сделанными за 72 или за 24 часа до поездки соответственно. Российские вакцины не одобрены в Австрии, там принимаются препараты, признанные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в офисе по туризму Тироля, власти Австрии планируют до 5 марта снять большинство ограничений, действующих в стране. Во всех основных регионах, где до сих пор применялось правило 2G (привитые или выздоровевшие), с 19 февраля будет применяться правило 3G.

"В силе остаются: комендантский час с полуночи, запрет на работу ночного общепита, масочный режим, ограничение по количеству человек в помещении", — пояснили в организации.

Там добавили, что с 5 марта большинство требований будут отменены, останется только масочный режим в закрытых помещениях и общественных местах.

В настоящее время в Австрии действуют строгие правила въезда. Иностранный турист должен быть привит вакциной, одобренной ЕМА или ВОЗ, либо ее бустерной дозой, и иметь при себе дополнительно ПЦР-тест. Также с ПЦР-тестом могут въехать переболевшие коронавирусом.