Рейсы из Красноярска в Якутск на регулярной основе будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на самолетах Boeing 737-800, обратные рейсы по тем же дням. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

"Прямые рейсы из красноярского хаба в облет Москвы позволяют жителям региона существенно экономить время и деньги. Время в пути сократится почти в 7 раз", — говорится в пресс-релизе перевозчика.

Базовым аэропортом "Аэрофлота" является московское "Шереметьево". Красноярск стал первым региональным хабом компании. С 2021 года "Аэрофлот" начал базировать в красноярском "Емельяново" три Boeing-737-800, в дальнейшем планируется развивать полеты на Superjet 100.