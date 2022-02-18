ООО "Пасифик Нетворк" зарегистрировано 30 лет назад, специализируется на международном въездном и внутреннем туризме. Туроператор является генеральным представителем в РФ для иностранных судовладельцев и фрахтователей иностранных туристских судов, выполняющих круизные рейсы в российские регионы Арктики и Дальнего Востока. Компании принадлежит один из причалов в морском порту Петропавловска-Камчатского длиной 160 метров.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ранее "Пасифик Нетворк" принадлежал Сергею и Константину Фроловым — 90% и 10% долей соответственно. Выручка компании в 2021 году составила 23,6 млн рублей при 5,9 млн рублей чистого убытка. Последний годом, принесшим "Пасифик Нетворк" прибыль, был 2019 (1,9 млн рублей чистой прибыли).

В "Океанрыбфлоте" не стали комментировать приобретение компании.

"Океанрыбфлот" основан в 1968 году. Флот компании насчитывает 12 больших морозильных рыболовных траулеров, один супер-траулер "Георгий Мещеряков" новой постройки и четыре транспортных судна. Рыболовные суда компании ведут промысел минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила 17,382 млрд рублей, чистая прибыль — 2,741 млрд рублей. Основными владельцами "Океанрыбфлота" являются Игорь Евтушок и российский сенатор Валерий Пономарев, которым принадлежит по 48,92% акций.