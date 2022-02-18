Как сообщает пресс-служба Кунсткамеры, у береговой линии разместятся 15 скульптур, специально созданных для Петербурга в рамках международного междисциплинарного проекта "Эхо моря. Исследование природных и культурных изменений", который осуществляется в партнерстве между Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого и Essex Cultural Diversity Project при кураторстве Анны Биткиной (Творческое объединение кураторов ТОК).

"Эхо моря" — номадический проект, который "кочует" по морским городам, теряющим прибрежные территории. Он посвящен проблемам, которые связанны с эрозией береговых линий морей и океанов, а именно с отступлениями и разрушениями береговых полос, причина коим — постоянное повышение температуры воды и уровня моря в результате глобальных климатических изменений.

Впервые скульптурная инсталляция была представлена на побережье Северного моря в Эссексе (Великобритания) в 2021 году.

Создавая скульптуры для петербургского проекта, Набил Али использовал природные материалы, найденные на побережье Финского залива: песок, землю, водоросли, растения, пчелиный воск с пасек города Отрадное на побережье Невы и голубую глину, богатые месторождения которой находятся в Ленинградской области.

"Художественное исследование, проводимое в рамках проекта "Эхо моря", тесно связано с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Оно направлено на переосмысление предметов из этнографических коллекций музея. Набил Али вдохновлялся предметами, представленными в Кунсткамере — масками тлинкитов, бенинской бронзой, эскимосскими солнцезащитными очками", — отмечают в музее.

О своем проекте в целом и о его "петербургской части" автор и идеолог "Эха моря" Набил Али лично расскажет на открытии выставки. 1 марта петербургская скульптурная инсталляция проекта "Эхо моря" появится и в виртуальном пространстве.