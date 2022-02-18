Он отметил, что более 10 лет в центре Ярославля пустует здание присутственных мест, построенное в XVIII веке. Евраев отметил, что оно внешне похоже на здание Русского музея в Санкт-Петербурге, и предложил разместить в нем федеральный музей.

"У нас в Ярославле нет ни одного федерального музея — только в Ярославской области. Мне бы хотелось, чтобы в Ярославле он появился. Плюс там можно разместить, например, школу искусств", — сказал губернатор.

По его словам, ремонт здания потребует серьезных инвестиций.

"Внутри здание находится в плачевном состоянии. Его ремонт обойдется в несколько миллиардов рублей", — отметил Евраев.

Он добавил, что совместно с Русским музеем Ярославская область будет добиваться ремонта этого здания.