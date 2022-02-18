"Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической", — заявила Сергунина, сообщили в Мостуризме.

Глобальный совет по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council) занимается разработкой критериев устойчивости для туристического рынка — социально-экономических, культурных и экологических. Совет также аккредитует организации, которые сертифицируют туристические направления, отели и туроператоров по этим критериям.

Помимо Москвы, в совет входят Берлин, Сингапур, Ванкувер, Афины, Валенсия и другие мегаполисы.

В туристической индустрии и смежных отраслях Москвы сегодня работает около 500 тыс. человек. В 2019 году в бюджет от работы этой сферы поступило 147 млн руб.

Концепция устойчивого туризма предполагает заботу о природе, экономике и социальной сфере этого направления.