Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу авиакомпании.

Дело рассматривалось по заявлению "Победы" о признании незаконным и отмене постановления ТО Управления Роспотребнадзора по Москве в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы от 29 июля 2021 года.

В решении суда первой инстанции говорится, что авиакомпания "ввела потребителя в заблуждение в части возможности перевезти пассажира по маршруту Екатеринбург-Сочи в условиях фактического отсутствия свободных мест на воздушном судне". Рейс выполнялся на Boeing 737-800, в котором количество посадочных мест для пассажиров 189, а проданных билетов — 197.

Заключение договора воздушной перевозки не единичный случай продажи билетов в большем количестве, чем посадочных мест, отмечается в документе.

Компания невозможность исполнить перевозку объяснила сбоем в работе инверторной системы. Билет был куплен 11 февраля 2021 года, с вылетом 13 марта 2021 года, но авиакомпания в течение месяца не приняла меры по урегулированию ситуации.

После этого пассажира договор воздушной перевозки на данный рейс был заключен еще с четырьмя пассажирами, причем договоры заключались после 11 февраля 2021 года и в разные даты. Им также было отказано в регистрации на рейс со ссылкой на сбой инвенторной системы.

"Победа" "за введение в заблуждение пассажиров" была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Не согласившись с этим, компания обратилась в суд с иском.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что "довод общества о том, что постановление является незаконным и нарушает права авиакомпании в сфере предпринимательской деятельности, является необоснованным".

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing-737-800.