"В ближайшие три года на линию Петербург — Кронштадт должны выйти шесть новых перспективных скоростных судов катамаранного типа. Первая пара выйдет в следующем году, вторая — в 2024 году и третья — в 2025-м", — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

В городской администрации отметили, что катамараны могут принять на борт 150 человек. Конструктивно они рассчитаны для передвижения по морским и внутренним водным путям.

"Петербург — лидер отечественного судостроения. Серийно суда подобного типа в России ещё не выпускались. И для кораблестроителей, и для города это будет уникальный опыт. Уверен, что наши судостроители справятся с поставленной задачей", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Названия для катамаранов должны определить во время открытого голосования. На выбор предлагаются названия фортов или имена руководителей кругосветных экспедиций, деятелей науки и искусства, которые прославили Кронштадт, Петербург и Россию, отметили в городской администрации.

Среди вариантов: Форт "Петр Первый", "Иван Крузенштерн", "Фаддей Беллинсгаузен", "Петр Капица", "Николай Римский-Корсаков", "Николай Гумилев" и другие.

Губернатор напомнил, что сейчас в Кронштадте совместно с министерством обороны РФ реализуются два крупных проекта — "Остров фортов" и "Парк Патриот". Создается туристско-рекреационный кластер, посвященный истории Военно-морского флота. В прошлом году была введена вторая очередь музейно-исторического парка на территории 1,4 га. В этом году будет выполнено до 60% реставрационных работ на фортах и открыта третья очередь музейно-исторического парка.

В прошлом году было открыто пассажирское водное сообщение с Кронштадтом. На линии вышли модернизированные скоростные "Метеоры". За сезон они перевезли более 23 тыс. человек.

Прогнозируется увеличение пассажиропотока до 80-100 тыс. человек за время навигации. К 2025 году ожидается более 200 тыс. пассажиров, отметили в городской администрации.