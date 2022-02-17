«Минздрав принял решение вводить постепенное ослабление антикоронавирусных ограничений. С 1 марта откроются развлекательные заведения Латвии, аттракционы, ночные клубы, будут сняты ограничения на сбор людей до 3 тыс. человек. Также министерство планирует разрешить въезд иностранным туристам из всех стран с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19», — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин по прибытии, они сразу смогут перемещаться по стране.

Между тем, до 1 апреля посещение массовых мероприятий (спектакли, концерты, кино, спортивные соревнования), ночных клубов, аттракционов, заведений общественного питания будет разрешено с предъявлением сертификата вакцинации.

В настоящее время въезд в Латвию из РФ с туристическими целями запрещен.