"Наконец-то, мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022! Открывайте календари, обводите в кружочек красным фломастером и запоминайте: 24 июня, 2022 год. город Екатеринбург", — говорится в официальном аккаунте фестиваля в соцсети вконтакте в четверг.

В 2021 году фестиваль "Уральская ночь музыки", перенесенный с июня на 22 октября из-за коронавируса, разместился на более чем 70 площадках в закрытых помещениях в Екатеринбурге. Зрители проходили по прививочным сертификатам, QR-кодам либо специальным браслетам.