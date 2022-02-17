"На территории Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, высокий уровень госпитализации лиц, больных COVID-19, а также рост заболеваемости внебольничными пневмониями", — говорится в сообщении.

В связи с этим ограничения на работу общепита ночью введен до 24 февраля включительно.

В связи с этим до 24 февраля включительно продлен запрет на работу с 23:00 до 6:00 объектов общественного питания, а также ночных клубов и дискотек.

Запрет не касается обслуживания навынос и доставки заказов и объектов общественного питания, расположенных вдоль федеральных трасс. Одна здесь запрещено проведение торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.