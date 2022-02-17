"Я прошу, чтобы эта ограничительная мера была снята", — сказал Бречалов, отвечая на соответствующую просьбу первого зампредседателя Госсовета Удмуртии Надежды Михайловой на региональной конференции "Единой России" в четверг.

"QR-коды, наверное, мы давайте будем отменять с точки зрения обязательного фактора для посещения, в том числе мероприятий, кафе и так далее с 19 февраля", — добавил он.

Он попросил премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова проработать соответствующий документ.

Бречалов подчеркнул, что в настоящее время заболеваемость коронавирусом в Удмуртии выходит на "плато" и в большинство случаев люди болеют бессимптомно.

Он также добавил, что новый штамм "омикрон" может обходить эпидемиологические барьеры, в связи с чем назвал предъявление QR-кодов "неактуальным".

В настоящее время в республике посещение торговых центров и заведений сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кода, справки или ПЦР-теста.

Кроме того, система QR-кодов распространяется на массовые, культурные, спортивные мероприятия, концерты и театры. Посещение фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, музеев, зоопарков, кинотеатров также может быть по QR-кодам — на усмотрение организации.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Удмуртии выявлено 2955 случаев заражения коронавирусом (это на 57 больше, чем днем ранее), 14 человек скончались. Минздрав Удмуртии сообщал о выходе заболеваемости на "плато".