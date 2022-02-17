Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Как сообщалось, правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений. Теперь туристы могут путешествовать в страну (за исключением Шпицбергена) как до пандемии коронавируса — не предъявляя ПЦР-тесты и какие-либо сертификаты о вакцинации. Социальное дистанцирование, масочный режим и самоизоляция также отменены.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737 и -777, A330 и A321 и других. Маршрутная сеть превышает 200 направлений.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".