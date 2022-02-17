"Учитывая стабилизацию ситуации, а также то, что в Кировской области на сегодня достигнуты плановые значения коллективного иммунитета, считаю возможным с 21 февраля прекратить на территории региона действие системы QR-кодов", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Васильева.

Вместе с тем уточнятся, что в области продолжится соблюдение масочного режима, санитарного дистанцирования и правил личной гигиены. С 25 октября 2021 года в регионе QR-коды необходимы для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры, бассейны и гостиницы. Работа кафе и ресторанов в ночное время ограничена. С конца ноября система QR-кодов была расширена — он потребуется при посещении ателье, автосервисов, магазинов связи, мебели, строительных материалов, бытовой техники и одежды.