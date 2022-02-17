"К 2026 году в КЧР планируется построить более 180 км газопроводов. Это более 20 населенных пунктов, в том числе и наш знаменитый курорт Домбай, а также отдаленные аулы Учкуланского ущелья", — написал Темрезов в своем инстаграме по итогам встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым.

В пресс-службе главы КЧР "Интерфаксу" уточнили, что полное завершение строительства участка газомагистрали "Карачаевск-Теберда-Домбай" запланировано до конца на 2022 года.

Кроме того в настоящее время "Газпром межрегионгаз" ведет проектно-изыскательские работы для строительства межпоселкового газопровода "аул Новая Теберда — аул Учкулан с отводами на поселок Эльбрусский и аулы Карт-Джурт, Хурзук и Верхний Учкулан".

Как сообщалось, ПАО "Газпром" в 2021-2025 годах увеличит финансирование программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской республики в 1,7 раза — до 2,739 млрд рублей.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 72%, в том числе в городах — 80,9%, в сельской местности — 63,8%.