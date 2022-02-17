"17 февраля состоялась расширенная онлайн-встреча представителей туристической отрасли Киргизии и Свердловской области России. В рамках достигнутых договоренностей туристические компании и оздоровительные учреждения сторон намерены подписать между собой соответствующие договора о сотрудничестве, принять участие в международных туристических выставках-ярмарках, запланированных к проведению на Иссык-Куле (озеро в Киргизии — ИФ) и в Екатеринбурге", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча была организована киргизским генконсульством в Екатеринбурге и Уральской ассоциацией туризма при поддержке Министерства культуры Киргизии и Иссык-Кульской областной администрацией.

"Посредством видеоконференцсвязи была создана площадка для прямого диалога между представителями туристических компаний, оздоровительных учреждений сторон, которые обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, создания условий для туристического обмена и организации отдыха граждан двух государств", — отмечается в пресс-релизе.

Представители авиакомпаний двух стран и международных аэропортов "Манас" (Бишкек) и "Кольцово" (Екатеринбург) участвовавшие на встрече, рассказали о планах возобновления прямых авиарейсов на Иссык-Куль в летний период, добавили в пресс-службе.