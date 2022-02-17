По данным следствия, 16 февраля группа жителей Москвы на автомобиле Ford Transit ехала из аэропорта в поселок Архыз. Когда по пути они остановились у дороги, к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми произошел словесный конфликт, переросший в драку.

Согласно версии СКР, в ходе ссоры житель Карачаево-Черкесии ранил ножом в живот одного из туристов. Пострадавший скончался по пути больницу, говорится в сообщении.

В отношении 34-летнего жителя КЧР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).