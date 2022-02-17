Она напомнила, что в 2020 и 2021 годах из-за неопределенности, связанной с пандемией, туристы не хотели оплачивать отдых задолго до поездки, опасаясь отмен и переносов.

«Сейчас туристы чувствуют приближение конца пандемии, хотя никто пока не знает срок, когда это все закончится. Но готовность бронировать туры в феврале на майские праздники, за три месяца, в сравнении с той глубиной продаж, которая была в 2021 году, впечатляет. Мы думали, что будут бронировать в конце марта. В этом году опасений явно стало меньше, есть даже бронирования на сентябрь, хотя и единичные. На данный момент вырывается вперед Египет, но Турция наступает ему на пятки. На внутренних направлениях лидируют Краснодарский край, Крым, Ставропольский край», — рассказала Ломидзе.

Она добавила, что росту спроса на отдых способствуют и сниженные цены, которые предлагают туроператоры по акциям раннего бронирования. «Раннее бронирование у туроператоров действует до конца марта. Стоимость летнего отдыха с мая по сентябрь в рамках этих акций примерно на 15-30% ниже. Разница в скидке зависит от страны, объекта размещения, других факторов. Уже сейчас очевидно, что с 1 апреля стоимость туров на лето вырастет минимум на 30% а на некоторых направлениях – на 50%», — отметила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР рассказала, что особенно тревожит и туристов, и туроператоров ситуация с Турцией, где серьезно выросла стоимость турпродукта из-за роста цен внутри страны на все составляющие, от которых зависит отдых. Ожидается, что в апреле цены на направлении могут увеличиться в два раза. По ее словам, чтобы снизить риски для туристов при раннем бронировании туроператоры предлагают отдых в Турции с небольшой предоплатой и возможностью полностью оплатить тур за две недели до поездки.

По словам эксперта, на зарубежных направлениях цены на неделю на двоих в отеле 3* составляют сейчас порядка 70-80 тыс. рублей с перелетом. Такой же тур в апреле будет стоить от 100 тыс. рублей на двоих. Такая разница в ценах приводит к росту спроса на отдых именно сейчас, причем и на зарубежных, и на внутрироссийских направлениях.

Ломидзе подчеркнула, что туристы не теряют надежды в этом году попасть в Европу.

«Там идут небольшие смягчения, снятия ограничений для граждан ЕС, местных жителей, что мы расцениваем как очень хороший симптом. Пока россияне туда официально въехать не могут, но появилась надежда, что в 2022 году мы дождемся открытия любимых европейских стран. Напомню, что полностью открылась Норвегия и, конечно, она войдет в список продаваемых стран, хотя направление дорогое. То, что страна сняла все ограничения и вернулась к доковидному порядку въезда – это как глоток свежего воздуха для наших туристов. И они оценят это и проголосуют рублем», — подытожила она.