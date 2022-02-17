"Рассмотрены результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на реставрацию памятника, выдано положительное заключение", — говорится в сообщении.

Специалисты провели топографическую съемку участка, на котором расположено историческое здание, обследовали конструкцию памятника, а также подземные и надземные инженерные коммуникации.

Питьевая галерея источника №17 — старейшее сооружение на территории Лечебного парка курорта Кавминвод Ессентуки. Здание было построено по проекту архитектора Самуила Уптона в 1847 -1856 годах в английском стиле с мавританскими элементами. В строительстве применяли известняк и песчаник, а также белый травертин из карьеров у горы Машук в Пятигорске. Под охрану государства памятник архитектуры взят в 1974 году.

"Ессентуки № 17" — одна из самых известных лечебных минеральных вод в России. Рекомендуется по назначению врача при заболеваниях желудка, печени, ожирения, диабете в легкой форме. Ежегодно галерею посещают тысячи отдыхающих.