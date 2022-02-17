«Спрос на февральские праздники выше, чем на предыдущую и последующую недели, что неизбежно приводит к небольшому повышению цен. Наиболее продаваемые турпакеты в это время – за рубеж, так как там теплее, чем в России. Популярные направления – Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы. Не могу не отметить Доминикану, которая показала рост в прошлом году и продолжает пользоваться повышенным спросом», — рассказала она на пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, средняя стоимость наиболее продаваемых турпакетов, в основном за рубеж, на февральские праздники выше 55-60 тыс. рублей на двоих, с перелетом и размещением в гостинице 3*.

«Страна, которая не вошла в число хитов, но привлекает внимание – это Таиланд. Он имеет колоссальный отложенный спрос и все шансы быстро войти в первую пятерку популярных направлений для путешествий, как только появятся чартеры и начнутся ослабления по ограничениям для прибывающих иностранных туристов», — сказала эксперт.

Она напомнила, что Таиланд недавно внес российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в список одобренных для въезда в страну по программе «Песочница Пхукета».

Что касается российских направлений, то, по словам Ломидзе, спрос на туры на февральские праздники пока выше, чем на мартовские и Масленицу. Среди наиболее популярных направлений – Краснодарский край, Крым, Ставрополье, подрос интерес к экскурсионным направлениям – города Золотого Кольца, Петербург, Ярославль, Калмыкия.