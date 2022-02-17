Полеты выполняются с 11 февраля с частотой раз в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта. С 1 мая частота вырастет до двух раз в неделю.

Royal Air Maroc приостановила рейсы в Москву в марте 2020 года в связи с закрытием международного авиасообщения из-за пандемии COVID-19. До этого компания летала в "Домодедово" с 2018 года.

По данным сервиса "Яндекс путешествия", с 5 марта прямые рейсы Москва — Касабланка откроет "Аэрофлот", базовым аэропортом которого является "Шереметьево". Планируемая частота полетов — раз в неделю.