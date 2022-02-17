Регулярные рейсы будут выполняться на самолете ATR-72.

"В 2021 году мы уже открыли прямые рейсы из Тобольска в Сургут и Нижневартовск, в 2022-м начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Ранее полеты по направлению Екатеринбург-Тобольск-Екатеринбург выполняла авиакомпания Red Wings, которая приостановила эти рейсы после 3 января 2022 года на фоне пандемии и низкого сезона.

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года, регулярные рейсы начал принимать 16 октября. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инвестиции в строительство превысили 19 млрд рублей. Инфраструктура аэропорта передана в доверительное управление УК "Аэропорты регионов" сроком на 5 лет.

Ранее Тобольск не имел собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществлялись через тюменское "Рощино".