Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представлено более пятидесяти работ выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Анатолия Перевышко, посвятившего тридцать лет своего творчества созданию картин, охвативших жизненный путь царя-реформатора с юных лет до последних дней жизни.

Первая большая картина "Петр I" (240х330 см) была закончена в 1992 году. Эскиз к этой работе был утвержден в 1991 году президентом Академии художеств СССР Борисом Угаровым, в мастерской которого обучался Перевышко.

Для транспортировки такой крупноформатной работы в Музей Академии художеств пришлось специально изготавливать огромный ящик, боковые поверхности которого украсили репродукцией картины. Для погрузки и выгрузки ящика с картиной используется подъемный кран. По пути в Музей Академии художеств машина сделала символические остановки у Медного всадника (который на время реставрации был скрыт лесами) и возле памятника Петру Первому у Михайловского замка.

"Анатолий Иванович продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Его картинам присущи эмоциональность и жизненность, в основе которых лежит любовь к истории страны, дар художника-колориста и огромная работа на пленэре", — отмечают в музее.