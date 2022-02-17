Так, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник подготовил программу "Они ушли в бессмертие..." о трагической судьбе трех дивизий народного ополчения и тематическую экскурсию "Троице-Сергиева Лавра: страницы военной истории".

Историко-художественный музей "Новый Иерусалим" проведет образовательное занятие, участники которого изучат макет строящегося кремля, постреляют из катапульты, протащат волоком княжеские ладьи и заложат фундамент крепостной башни.

Серпуховский историко-художественный музей организует интерактивную программу "Щит предков" — о том, как Серпухов защитил столицу в 1941-1942 гг., Военно-технический музей — Фестиваль солдатской каши с активными играми, конкурсом на лучшую походную кашу и горячим чаем для всех гостей.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" проведет концерт "О мужестве, о славе и любви" с участием студентов Российской академии музыки имени Гнесиных.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей предложит экскурсию по выставке "Древний Звенигород" с рассказом о том, как были вооружены и во что одевались русские воины в разные времена.

Музейный комплекс "Зоя" организует состязание в онлайн-формате между командами о знании традиций празднования Дня защитника Отечества.