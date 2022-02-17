«В Россию в туристических целях может въехать иностранный гражданин или лицо, имеющее ВНЖ в государстве, включенном перечень приложения №1 к распоряжению правительства РФ от 16 марта 2020 года, №635-р. Иностранный турист может въехать в РФ как из своей страны, так и с пересадкой в любой другой стране, с которой возобновлено авиасообщение», — пояснила она в своем Instagram.

Въезд в РФ разрешен сейчас из 80 стран мира.

Согласно памятке, туристические визы выдаются иностранным путешественникам, которым разрешен въезд в Россию распоряжением правительства. При этом выдача единых электронных виз временно приостановлена.

Для въезда в Россию иностранному туристу понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также нужно заполнить анкету прибывающего на территорию РФ, образец есть на сайте Роспотребнадзора. Для въезда в Россию не нужен документ с QR-кодом, однако он может потребоваться при заселении в отели в регионах страны или посещении массовых мероприятий и заведений общественного питания.

«Если появились симптомы коронавируса, то рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста на инфекцию и до получения результатов соблюдать режим изоляции в месте своего пребывания (гостиница или другое средство размещения). Стоимость теста варьируется от 1,5 до 4 тыс. рублей», — говорится в памятке.

Там отмечается, что расходы, связанные с пребыванием на карантине, несет иностранный турист. Если страховой полис покрывает их, то рекомендуется сохранить чеки для дальнейшего предоставления страховщику, чтобы возместить траты.

Если иностранный турист получил положительный результат теста на коронавирус, то ему необходимо соблюдать карантин в месте своего пребывания в течение 7 дней с момента получения положительного результата. Лица, контактировавшие с иностранным туристом, не должны проходить карантин, если у них не выявлен коронавирус.

Иностранный турист может повторно сдать тест на коронавирус во время прохождения карантина, но не ранее чем через 3 дня после получения положительного результата лабораторного исследования. Если тест отрицательный, то изоляцию можно прекратить. Туристу не нужно самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы: необходимую информацию направляет медицинское учреждение).

При ухудшении самочувствия следует обратиться за помощью в медицинское учреждение. Бесплатный номер экстренной помощи в России -112.

«Предоставление и финансирование медицинской помощи (включая медико-транспортные услуги) иностранным туристам в рамках медицинского страхования осуществляется в соответствии с договором медицинского страхования», — следует из памятки.

Ростуризм также рекомендует иностранным гражданам включить в договор медицинского страхования покрытие рисков, связанных с лечением коронавируса.