Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", начальная (максимальная) цена контракта составляет 439,053 млн рублей.

Победителю предстоит провести работы по благоустройству, включающие наружное освещение, в том числе, на улицах Братьев Бернардацци, Гоголя, Соборной, Буачидзе, Анисимова, Красноармейской, участка между проспектами Кирова и Дзержинского. Также в числе объектов, которым необходимо обновление, — скверы "Деды" и А.С.Пушкина.

Начало выполнения работ — с момента заключения контракта, срок окончания — 30 ноября 2024 года. Они должны выполняться в несколько этапов: первый продлится до 15 декабря 2022 года, второй — с 1 января до 15 декабря 2023 года, третий — с 1 января 2024 года до 30 ноября 2024 года.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе — 4 марта, подведение итогов определения подрядчика — 15 марта.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал "Интерфаксу", что ведется работа над проектом по масштабному благоустройству и реконструкции курортного центра города. Планируется благоустроить порядка 27 улиц и 400 тыс. кв. м общественных пространств, создать 5 новых фонтанных групп, а также отремонтировать площади у ж/д вокзала и Верхнего рынка.