Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в Анапу — с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Геленджик — с 31 мая по вторникам и пятницам, в Симферополь — с 31 мая по вторникам и пятницам. На рейсах будут задействованы самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел и Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Red Wings через лизинговую компанию "Ильюшин финанс Ко" контролирует госкорпорация "Ростех". Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.